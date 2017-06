Der Schrebergarten – eine deutsche Utopie

Kampf dem Giersch

Hieraus jedoch zu schlussfolgern, dass Unkrautjäten der Anfang des Faschismus sei, ist grundfalsch. Pflanzen sind keine Menschen. Ein Garten ist keine Gesellschaft. Das Problem liegt vielmehr darin, dass sich rechtes Gedankengut einer wie auch immer gearteten „Natur“ als Legitimation bedient, mithin naturalistisch argumentiert und infolgedessen zwangsläufig Gartenmetaphern zu propagandistischen Zwecken verwendet. Hat man diesen Sachverhalt einmal klargestellt, offenbart sich sogleich, worin der Reiz des Schrebergartens in unserem komplexen 21. Jahrhundert liegt. In einem Schrebergarten gibt es keine ethischen Dilemmata, keine falschen Übertragungen. Unkraut ist Unkraut. Definitionsmerkmal von Unkraut ist, dass es nicht gezielt angebaut wurde, also wächst, wo es nicht wachsen soll und deshalb als störend empfunden wird, gar anderen Pflanzen den Lebensraum raubt. Punkt. Der Schrebergarten ist, seiner Anlage nach, ein regelrechtes Utopia der Eindeutigkeit. Eine parzellisierte Welt der Klarheit, Übersichtlichkeit, Beherrschbarkeit. Ein Labsal in unserer zunehmend unübersichtlichen Zeit. Ich gebe es ganz offen zu: Die Ordnung unserer 300-Quadratmeter-Parzelle entspannt und beruhigt mich kolossal. Was für andere Menschen ein Schaumbad ist, ist für mich unser Kleingarten.

Aber natürlich ist auch diese Ordnung ständig bedroht. Ihr größter Gegner ist der Giersch, der sich wieder einmal unter unserer Himbeerhecke ausbreitet. Mit Gummihandschuhen und einer Hacke bewaffnet nehme ich das wuchernde Kraut ins Visier, entschlossen, es mit der Wurzel auszurupfen. Aber das ist gar nicht so einfach. Genau genommen ist es unmöglich. Manchmal kommt, wenn man ganz viel Glück hat, ein länglicher unterirdischer Faden mit, aber meistens erwischt man nur Blatt und Stängel, was naturgemäß dazu führt, dass innerhalb kürzester Zeit ein neues Pflänzchen sprießt. Giersch entspringt nämlich keiner herkömmlichen Wurzel, sondern einem stark wuchernden Rhizom, einem weit verzweigten Sprossenachsensystem, das sich dem gezielten Zugriff entzieht. Unser Giersch-Rhizom ist, wie wir vermuten, gigantisch. Zupft man an einer Stelle, schießt das Unkraut alsbald an einer anderen hervor. Seine Verbreitung ist so uferlos wie seine regionalen Bezeichnungen, die von Ackerholler (Kärnten) bis zu Zipperlikraut (Bern) reichen.

Nun gibt es Philosophen, die das Rhizom gerade aufgrund seines unbändigen Wucherns tief verehren. „Ein Rhizom kann an jeder beliebigen Stelle gebrochen und zerstört werden, es wuchert entlang seiner eigenen oder anderen Linien weiter“, schrieben Gilles Deleuze und Félix Guattari 1977 und feierten das Rhizom als Sinnbild eines verzweigten, anarchischen, subversiven, befreienden Antisystems. Die Wurzel hingegen stehe für „ein trauriges Bild des Denkens“, totalitär und tödlich

sei es in seiner Fixiertheit. Das Rhizom wird damit zum Gegenentwurf zu den althergebrachten, enzyklopädischen Wissens- und Ordnungsmodellen, in denen jedes Element unverrückbar an einer ihm zugewiesenen Stelle bleibt. So kann gemäß klassischer Taxonomien jedes Tier und jede Pflanze nur einer Art angehören, ein Mensch nur Mann oder Frau sein. Fest verwurzelt, auf immer und ewig. In einem Rhizom aber stehen die Elemente in Beziehung zueinander, klare Zuordnungen und Gegensätze werden unterlaufen, Identitäten lösen sich auf, neue Verbindungen werden geknüpft.

Auch ich bin entschieden dafür, Identität offener, freier zu denken. Ohne fixierende Verankerung in einer wie auch immer gearteten Seinswurzel, die Geschlechter, Rassen, Ethnien in ihren Entfaltungsmöglichkeiten einschränken, gar unterdrücken und ihnen einen festen, vermeintlich natürlichen Platz in der gesellschaftlichen Struktur respektive auf unserem Globus zuweisen. Aber eine Gesellschaft ist etwas anderes als ein Garten. Ein Garten, liebe Herren Deleuze und Guattari, braucht ein gewisses Maß an Struktur. Die Struktur ist es, die einen Garten überhaupt erst zu einem Garten macht. Hier die Rosen, dort der Flieder. Ein Beet wird zu einem Beet, indem man Grenzen zieht. Ein Garten, in dem alles wild durcheinanderwuchert, ohne jeden erkennbaren menschlichen Eingriff, ist kein Garten.

Tatsächlich begehen die beiden Rhizom-Verehrer im Grunde denselben Fehler wie so manch ein Kartoffeldeutscher vom rechten Rand: Sie nehmen die Natur als Vorbild, ziehen sie als Ideal einer transgressiven Un-Ordnung an, leiten aus ihr eine Ethik ab. Wie gerne würde ich den beiden Philosophen den aus Japan importierten, rhizomatischen Staudenknöterich zeigen, eine sogenannte „invasive“ Pflanze, die es in Deutschland ursprünglich gar nicht gibt und die sich rasant rund um unseren Komposthaufen verbreitet. Ganze Betonplatten stemmt der Knöterich in die Höhe. Begrüßenswerte Ideale wie Multikulti sind in einem Garten nur bis zu einer bestimmten Grenze lebbar. Man kann eine Buschbohne nicht überzeugen, mit, sagen wir, Lauch auf engstem Raum zusammenzuleben. Manche Pflanzen vertragen sich nicht, entziehen sich gegenseitig die Nährstoffe, nehmen sich Licht, bedrängen sich mit Blättern und Früchten. Zwar gibt es sogenannte Mischkulturen, worunter man Gewächse versteht, die, wie es auf einer Internetseite heißt, „sich optimal ergänzen und den speziellen Bedingungen eines Standortes angepasst sind. Solche Pflanzen sind gute Nachbarn.“ Bohnenkraut, Erdbeeren, Gurken, Sellerie, Rote Bete und Pflücksalat toleriert eine Buschbohne nicht nur, sie zieht sogar Gewinn aus der unmittelbaren Nähe. Andere Gewächse aber „gehen ein und verkümmern, wenn sie nebeneinander wachsen sollen … Bei falscher Zusammenstellung kann eine Wuchshemmung entstehen.“ Klingt ein bisschen nach Frauke Petry, denke ich, als ich meine Rupfhandschuhe ausziehe, ist jedoch, was den Garten (und nur den Garten!) angeht, schlichtweg wahr.