Das überforderte Paar

Die Griechen hatten viele Mythen, die ihnen halfen, über das Wesen und die Paradoxien des Begehrens nachzudenken. Zwei davon sind besonders bemerkenswert. Zum einen die Sage von König Midas. Midas wünscht sich, dass alles, was er anfasst, zu Gold werde. Dionysos erfüllt ihm den Wunsch, und Midas, so erzählt es Ovid in den „Metamorphosen“, ist überglücklich zu sehen, wie er durch eine leichte Berührung einen Baum in Gold verwandeln kann. Voller Freude über diesen Schlüssel zu endlosem Reichtum lädt der König zu einem prachtvollen Bankett. Die köstlichen Speisen werden auf der großen Tafel angerichtet, doch als er das Essen zum Mund führen will, verwandelt es sich in Gold und wird ungenießbar. Als seine Tochter eintritt, nimmt Midas sie in den Arm, und sie erstarrt zu leblosem Gold. Ausgehungert und gebrochen fleht er Dionysos an, ihn von der ersehnten Gabe wieder zu befreien.

Midas’ Leben wird unerträglich, weil der eine Wunsch es in all seinen Sphären besetzt und unterwirft. Und noch eine weitere wichtige Einsicht hält die Sage bereit: Nach einem erfüllten Wunsch bleiben wir hungrig. Man kann in einem Goldpalast leben, doch dann erweisen sich ganz gewöhnliche Gesten wie das Essen oder eine Umarmung als das Einzige, worauf es ankommt.

Der zweite Mythos ist der von Tantalos und erscheint als perfekter Kontrapunkt zu Midas. Tantalos wurde nicht für eine gute Tat belohnt, sondern für ein furchtbares Verbrechen bestraft – er zerstückelte und kochte seinen eigenen Sohn und servierte ihn bei einem Festessen. In der Hierarchie der Abscheulichkeiten steht er damit wohl ganz oben. Wie aber sah seine Strafe aus? Er wurde in einen Garten versetzt, unter einen Baum, nach dessen Früchten er sich unablässig streckte, die er aber nie zu fassen bekam. Auch versuchte er seinen Durst mit dem Wasser eines nahen Sees zu stillen, doch das Wasser wich vor ihm zurück.

Unstillbares Begehren

Die Qual des Tantalos ist das genaue Gegenteil von der des Midas. Das, was er begehrt, entzieht sich ihm, sobald er es in greifbarer Nähe wähnt. Bei aller Verschiedenheit haben Midas und Tantalos jedoch eines gemeinsam: Die Nahrung, nach der sie sich sehnen, können sie nicht kosten. Beide Sagen verweisen auf das Unmögliche am Begehren. Ob es befriedigt oder enttäuscht wird – das Begehren ist stets zum Scheitern verurteilt. Sein Wesen besteht in dem Versuch, etwas zu erlangen, das in unserer Reichweite liegt, sich aber entzieht. Es spielt keine Rolle, ob der Wunsch erfüllt wird oder nicht, das Ziel wird in jedem Fall verfehlt. Das Begehren ist ein Quell unaufhörlichen Leides, nicht weil sein Gegenstand fern ist, sondern eben weil er zum Greifen nah scheint und doch unerreichbar bleibt. In gewissem Sinn ist das Begehren also reine Aporie: Bleibt es ohne Erfüllung, macht es uns unglücklich, und wird es erfüllt, so versperrt es uns den Zugang zu dem, was in unserem Leben wesentlich ist.

Diese Sagen sind uralt, doch sie eignen sich gut, um ein ganz modernes Problem von Paarbeziehungen zu beschreiben. Das Paar, diese scheinbar einfache Einheit, aus freier Wahl und beiderseitigen Gefühlen geschmiedet, ist heute enorm schwierig herzustellen. Es ist zu einer der verwirrendsten Erscheinungen des sozialen Raumes geworden und hat wohl mehr Romane, Lyrik, philosophische Abhandlungen, Ratgeber und psychologische Theorien, Techniken und Therapien hervorgerufen als jedes andere soziologische Phänomen. Keine gesellschaftliche Organisationsform wird so intensiv erforscht wie das Paar; unzählige Institutionen sind damit beschäftigt, es zu verstehen und Leitlinien zu seiner Verbesserung zu entwickeln. Was aber macht das Paar zu einem derart schwer zu verwirklichenden Projekt? Die Antwort liegt in einem kulturellen Paradoxon: Der gleiche Prozess, der aus dem Paar ein Problem machte, verwandelte es auch in eine Utopie – eine Gefühlsutopie, genauer gesagt.

Die Gefühlsutopie der Paarbeziehung

Gefühlsutopien sind moderne Kulturphänomene. Befördert wurden sie durch die wirkmächtigen Diskurse und Praktiken der Psychologie mit ihrer Vielfalt an Konzepten vom Menschen. Die Gefühlsutopie hat zwei Aspekte: Sie verspricht ein Glück, das mittels der richtigen emotional-mentalen Voreinstellung zu erreichen sei; und sie wendet emotionale Techniken der Selbstverwandlung an, um diesen Zustand herbeizuführen. Die Erfahrungen von Liebe, Ehe und Paarleben wurden zu einer solchen Gefühlsutopie gemacht. Damit glaubte das Individuum, es brauche nur sich selbst und die eigenen Emotionen zu befragen, um zu wissen, ob es liebt und ob es die Chance hat, mit einem anderen Menschen glücklich zu werden. Die Gefühle wurden zum inneren Kompass des Ich, zur Instanz, die über Hingabe, Heirat und die Qualität des geteilten Lebens befand. „Wie man sich fühlt“, erschien als Motto der Subjektivität. Die Herausforderung lag nun darin, den Menschen zu finden, mit dem man die Gefühlsutopie der Liebe verwirklichen konnte. Dazu gehörte die Möglichkeit, die eigenen Wünsche, Begehrlichkeiten und Bedürfnisse vom anderen sowohl entdeckt als auch befriedigt zu sehen.